Mniej znanego dziennikarza w radiu. Wiadomo, kto go zastąpi

Radio ZET wprowadza duże zmiany dotyczące głównego programu publicystycznego "Gość Radia ZET". Audycję od poniedziałku do czwartku nadal będzie prowadzić nadal Bogdan Rymanowski, ale w piątki zastąpi go w tej roli Beata Lubecka. Dziennikarka była już prowadzącą poranne pasmo, ale dwa lata temu jej miejsce zajął właśnie gwiazdor Polsat News.

Bogdan Rymanowski częściowo znika z Radia ZET. Wraca Beata Lubecka

Beata Lubecka od dwóch lat prowadzi popołudniowe wydania "Gościa Radia ZET", które ma prowadzić także jesienią, od poniedziałku do czwartku.

Z zaprezentowanej przez radio ramówki wynika, że, po wakacyjnej przerwie, na antenę powrócą takie programy, jak m.in. "Dzień dobry bardzo", które prowadzą Marek Starybrat, Kamil Baleja i Bartosz Gajda. W niedziele tradycyjnie usłyszymy natomiast polityczne podsumowanie Andrzeja Stankiewicza w "Siódmym dniu tygodnia". W Radiu ZET pojawią się również: Agnieszka Kołodziejska, Robert Karpowicz, Michał Korościel, Marcin Sońta, Mateusz Ptaszyński, Marcin Wojciechowski, Hubert Radzikowski, Michał Adamski, Ewelina Pacyna, Grażyna Torbicka oraz Bilguun Ariunbaatar.

Rymanowski startuje z własnym kanałem na YouTube

Bogdan Rymanowski w niedzielę poinformował, że otwiera autorski kanał na YouTube pod nazwą Rymanowski Live.

– Rozmowa to jest coś, co lubię i kocham najbardziej. Kogo będę zapraszał? Po prostu interesujących ludzi, takich, którzy potrafią opowiedzieć o czymś, na czym się znają. To nie znaczy, że nie będzie polityków. (...) Tyle że wystąpią tu w nieco innym formacie, będę chciał pokazać ich ludzką twarz. Zapytam ich też o idee, przekonania i wartości, za które mogliby oddać życie – mówił Bogdan Rymanowski w pierwszym materiale, który pojawił się na kanale.

– O czym będę rozmawiać? Praktycznie o wszystkim. O wojnach i o władcach tego świata. O tym, co naprawdę nam zagraża i o tym, czego boimy się kompletnie bezpodstawnie. O sztucznej inteligencji, o psychomanipulacji społecznej, ale też o sporcie i o prawdziwym życiu artystów. (...) Będzie przede wszystkim o człowieku, ale też o Panu Bogu – zapewnił dziennikarz.

Czytaj też:

Co z przyszłością znanych dziennikarzy w radiu? Decyzja zapadłaCzytaj też:

"19.30 nie będzie już mętna i bez wyrazu". Ruszyły nowe "Wiadomości"