Co z przyszłością znanych dziennikarzy w radiu? Decyzja zapadła

W poniedziałek 2 września wystartowała jesienna ramówka radia RMF FM. Rozgłośnia wita słuchaczy po wakacyjnej przerwie nowymi propozycjami. Na antenie pojawi się audycja "Popoktagon", nadawana w piątki od godziny 20.00 do północy. Program poprowadzą Marcin Jędrych i Maciej Jędruch. Usłyszymy w nim najnowsze hity, ale także przeboje znane wszystkim od lat. Kolejna nowa propozycja to format "OK! Boomer", który pojawił się w RMF FM już w wakacje, a teraz znajdzie swoje stałe miejsce w ramówce. Będzie go można usłyszeć w soboty, w godzinach 14.00 – 16.00. Gospodarzami audycji będą Paulina Sawicka i Paweł Jawor, którzy przeniosą nas w muzyczny świat lat 90. i przełomu wieku. Na słuchaczy czeka również dobrze znany "Projekt XD", który pozostanie na antenie w soboty, w godz. 19.00 – 24.00. Maciej Rybak przybliży słuchaczom m.in. imprezową muzykę, przegląd TikToków i tematy show-biznesu.

Nowa ramówka RMF FM. Co z Robertem Mazurkiem i Krzysztofem Ziemcem?

W czasie wakacji rozgłośnia nie nadawała rozmów prowadzonych przez Krzysztofa Ziemca i Roberta Mazurka. Portal Wirtualnemedia.pl dowiedział się, jaka będzie ich przyszłość w stacji.

Biuro prasowe RMF FM potwierdziło w rozmowie z Wirtualnymi Mediami wcześniejsze ustalenia Press.pl o tym, że Krzysztof Ziemiec po wakacyjnej przerwie wróci do prowadzenia rozmów w sobotnie poranki o 8.30. Jego audycja "Gość Krzysztofa Ziemca" jest w ramówce stacji od 11 lat.

Krzysztof Ziemiec od kilku miesięcy prowadzi na YouTube kanał Otwarta Konserwa, który obecnie liczy prawie 70 tysięcy subskrypcji. Wcześniej przez prawie 20 lat pracował w Telewizji Polskiej, gdzie prowadził m.in. "Teleexpress" czy "Wiadomości".

Posadę w RMF FM utrzyma również Robert Mazurek. Prowadzona przez niego od poniedziałku do piątku "Poranna Rozmowa w RMF FM" powraca na antenę. Dziennikarz współpracuje z rozgłośnią od 2016 roku. Od lutego współtworzy również Kanał Zero Krzysztofa Stanowskiego.

