Czarne chmury nad byłym szefem RARS. Jest decyzja sądu w Londynie

Zatrzymany w poniedziałek w Londynie były szef RARS Michał Kuczmierowski stawił się w poniedziałek przed sądem w tym mieście. Z podanych wcześniej informacji wynika, że nie zgodził się on na ekstradycję. Jego odmowa dobrowolnego powrotu do Polski oznacza, że konieczne będzie uruchomienie całego procesu ekstradycyjnego. W tym momencie pozostawało do rozstrzygnięcia, gdzie Kuczmierowski będzie oczekiwał na zakończenie niezbędnych formalności związanych z przekazaniem go Polsce.

Kuczmierowski pozostanie w areszcie. Sąd w Londynie zdecydował

We wtorek po południu wydział ekstradycyjny sądu magistrackiego londyńskiej gminy Westminster zdecydował, że były szef RARS do czasu rozprawy ekstradycyjnej pozostanie w areszcie. Ta zaś odbędzie się dopiero w przyszłym roku. W dniach 17-19 lutego.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, przedstawione przez pełnomocnika Kuczmierowskiego propozycje (poręczenie majątkowe w wysokości 200 tys. funtów, przebywanie pod stałym adresem w Wielkiej Brytanii i stawiennictwo na policji) zostały uznane przez sąd za niewystarczające wobec wagi zarzutów i ryzyka ucieczki.

To jednak nie kończy sprawy. Podczas kolejnego posiedzenia były szef RARS będzie mógł ponownie ubiegać się o zwolnienie za kaucją.

Prokuratura zarzuca Michałowi Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Grozi mu za to 10 lat więzienia.

Przypomnijmy, że 31 sierpnia Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za Kuczmierowskim Europejski Nakaz Aresztowania. Wcześniej, 26 sierpnia, prokuratura wydała postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym.

Wniosek o list żelazny

W przesłanym w poniedziałek do naszej redakcji oświadczeniu pełnomocnik byłego szefa RARS mec. Luka Szaranowicz poinformował, że w dniu 29 sierpnia skierował za pośrednictwem poczty do Sądu Okręgowego w Warszawie zapowiadany wcześniej wniosek o wydanie listu żelaznego na rzecz jego klienta. Zostało do niego dołączone osobiste oświadczenie Michała Kuczmierowskiego potwierdzające chęć stawiennictwa do prokuratury w Katowicach i podjęcia osobistej obrony w postępowaniu przygotowawczym, odpowiadając z wolnej stopy.

Czytaj też:

Adwokat Kuczmierowskiego wystąpił o list żelazny. Wiadomo, co zawiera wniosekCzytaj też:

Brytyjski sąd zbada, czy sprawa Kuczmierowskiego jest motywowana politycznieCzytaj też:

"Kolejny zamach". Tusk zapowiada zawiadomienie do prokuratury