Sensacyjne informacje na temat dziennikarki. "Współpracowała z GRU"

Przypomnijmy, że w ramach wymiany więźniów między krajami Zachodu a Rosją, Polska uwolniła agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Pawła Rubcowa, podającego się za hiszpańskiego dziennikarza i używającego nazwiska Pablo Gonzalez. Mężczyzna został zatrzymany w lutym 2022 r. razem ze swoją partnerką, polską dziennikarką Magdaleną Ch., która usłyszała zarzut pomocnictwa w szpiegostwie.

Nowe informacje ws. Magdaleny Ch.

Piotr Nisztor przekazał na portalu X, że od Prokuratury Krajowej uzyskał nowe informacje ws. Magdaleny Ch. "Właśnie w odpowiedzi na przesłane pytania Prokuratura Krajowa napisała, że dziennikarka Magdalena Ch. miała prowadzić działalność szpiegowską na rzecz rosyjskiego wywiadu GRU od czerwca 2019" – napisał dziennikarz.

Jak dalej pisze, dziennikarka miała zacząć współpracę z GRU tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku.

"Według prokuratury i ABW Magdalena Ch. zaczęła współpracę z GRU cztery miesiące przed wyborami parlamentarnymi w 2019, a potem brała udział w atakowaniu rządu Morawieckiego np. za obronę polskiej granicy z Białorusią i politykę migracyjną. Dlaczego nie zostało to ujawnione w 2022/2023?" – dodał Nisztor w kolejnym wpisie.

Polska dziennikarka partnerką rosyjskiego szpiega

Co ciekawe, partnerka Rubcowa Magdalena Ch. to dziennikarka nagradzana i wyróżniana, współpracująca z różnymi zagranicznymi, uznanymi mediami, np. z "The Guardian".

"Mimo postawienie jej zarzutu pomocnictwa w szpiegostwie w dalszym ciągu współpracowała z mediami, była reporterką w Sejmie, bywała w Kancelarii Premiera, relacjonowała sytuację na granicy polsko-ukraińskiej, uczestniczyła w konferencji NATO i relacjonowała dla zagranicy sytuację na granicy z Ukrainą" – wyliczała kilka tygodni temu "Rzeczpospolita".

Dziennik zastanawiał się, jakim cudem polskie służby pozwoliły jej dalej funkcjonować w polskim parlamencie i wielu innych miejscach uważanych za wrażliwe? Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak przekazał "Rz", że postępowanie przeciwko Magdalenie Ch. jest kontynuowane.

