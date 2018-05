Silny wstrząs w kopalni na Śląsku. Trwa akcja ratunkowa

Około godz. 11 z kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju wycofano górników po silnym wstrząsie na głębokości około 900 m. W czasie wstrząsu w kopalni przebywało 250 osób.

Do siedmiu zaginionych ruszyła ekipa ratunkowa. Ratownicy dotarli do dwóch. Pięciu wciąż jest uwięzionych. W tym samym momencie trwa wentylowanie zakładu. W krytycznym momencie stężenie metanu sięgało ok. 57 proc.

Na miejsce jedzie premier Mateusz Morawiecki.