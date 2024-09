BMW I5 M60 XDRIVE TOURING

To dobre auto dla zamożnych osób, które szukają komfortowego i rodzinnego, a jednocześnie niezwykle dynamicznego i naszpikowanego nowoczesnymi technologiami e-samochodu.

Pokaźnych rozmiarów kombi z dużym, foremnym bagażnikiem (o pojemności 570 l) oraz przestrzennym wnętrzem prowadzi się wyjątkowo dobrze. I to nie tylko dlatego, że ma pod maską 601 KM i że moment obrotowy wynosi 795 Nm. Przyspieszenie? To kombi od zera do pierwszej setki potrafi rozpędzić się w 3,9 s. Do tego napęd na wszystkie koła, fantastyczny układ kierowniczy i komfortowe zawieszenie, które sprawia, że długie podróże przestają być uciążliwe

Nie trzeba się też bać wyższych prędkości. Akumulatory w tym elektrycznym kombi są już na tyle dobre, że nawet na autostradach zasięg nie topnieje niczym bałwan na pustyni. Maksymalny zasięg podawany przez producenta wynosi 499 km i muszę przyznać, że nasz test pokazał, iż nawet w prawdziwych warunkach drogowych 450 km jest zasięgiem realnym do osiągnięcia w trybie mieszanym (miasto, drogi krajowe i autostrada).