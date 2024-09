"Zidentyfikowaliśmy 5 obszarów". PiS zapowiada raport ws. zaniedbań rządu

– Jesteśmy skoncentrowani oczywiście na reakcji rządu Donalda Tuska, bo to rząd odpowiada za zarządzanie kryzysowe, to rząd powinien koordynować prace poszczególnych służb – twierdził Błaszczak.

Polityk stwierdził, że PiS zidentyfikował 5 obszarów, w których miało dojść do zaniedbań i zaniechań. – Te zaniedbania i zaniechania przygotowały negatywne, tragiczne w skutkach konsekwencje, bo przypomnę, że są także ofiary śmiertelne tego wszystkiego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni, a co było skutkiem powodzi – kontynuował.

Błaszczak wymienił następnie złe zarządzanie zbiornikami retencyjnymi, zignorowanie ostrzeżeń i prognoz, opóźnienia w przekazywaniu ostrzeżeń, niewystarczające wykorzystanie służb i chaos komunikacyjny.

PiS chce posiedzenia Sejmu

– Zaproponowaliśmy, aby odbyło się dodatkowe posiedzenie Sejmu, na którym to posiedzeniu Sejmu chcieliśmy, żeby był omówiony projekt specustawy przygotowanej przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, niestety nie ma dodatkowego posiedzenia Sejmu, za dwa dni odbędzie się posiedzenie Sejmu zaplanowane dwa tygodnie temu. Nie ma w porządku obrad tego posiedzenia spraw dotyczących wsparcia dla powodzian – powiedział Mariusz Błaszczak.

– Będziemy domagać się tego, żeby projekt specustawy przygotowanej przez Prawo i Sprawiedliwość był omawiany podczas posiedzenia tego Sejmu. Przypomnę, że to jest wsparcie dla ofiar powodzi, to jest wsparcie dla przedsiębiorców, to jest wsparcie dla rolników […] zastępujemy rząd, dlatego że nie widzimy projektów rządowych – kontynuował.

Kowalski: Zastępujemy dziś rząd

Z kolei Janusz Kowalski PiS stwierdził, że reprezentuje merytoryczną opozycję, która "zastępuje dzisiaj rząd". – Chcemy, aby osoby fizyczne, aby osoby prawne mogły do 200 proc. kwoty darowizny odliczyć od podstawy opodatkowania PIT i CIT, bez żadnych limitów […] odliczyć dla większej kategorii podmiotów. A więc nie tylko dla organizacji pożytku publicznego – mówił poseł.

– My chcemy 200 proc. dla organizacji pożytku publicznego i nowych kategorii, a więc: jednostek samorządu terytorialnego, a więc podmiotów leczniczych, a więc Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i co najważniejsze: domów dla matek z małoletnimi dziećmi, kobiet, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, domów pomocy społecznej – kontynuował.

