Transmisje live ze sztabów kryzysowych. "Niewyobrażalne w żadnym państwie"

– Czy wyobraża pan sobie, że jakby kiedykolwiek w Polsce była wojna, to sztaby generalne byłyby transmitowane na żywo? No przecież to jest niewyobrażalne w żadnym państwie, nie ma takich sytuacji– mówiłPaweł Szefernaker w Polsat News.

Jego zdaniem państwo "było sparaliżowane" w pierwszych godzinach, a do tego wszystkiego premier dołożył "teatr polityczny" związany z zespołami zarządzania kryzysowego. – Ktoś, kto podjął tę decyzję cynicznie, po prostu nie miał świadomości, albo po prostu cynicznie tylko miało to charakter polityczny i ja uważam, że niestety tak pokażmy, że coś robimy, ale jednocześnie sparaliżowało to cały system związany z zarządzaniem kryzysowym – kontynuował

Państwo zawiodło?

Polityk PiS stwierdził, że cała pomoc była spóźniona. – Nie byliśmy przygotowani na pierwszą falę, na to, co się wydarzyło w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek w zeszłym tygodniu i te wnioski nie zostały nawet wyciągnięte zbyt szybko. Jeżeli teraz się mówi o tym, że 20-parę tysięcy żołnierzy się pojawiło. To, czemu ci ludzie nie mogli być tam dzień przed falą i czekać i wspierać mieszkańców. Czemu nie było bazy dla Państwowej Straż Pożarnej, w jednym miejscu, gdzie mogliby wozami bojowymi dojeżdżać– mówił.

Wojsko rozpoczęło operację "Feniks"

Wojsko Polskie rozpoczęło w poniedziałek na terenach popowodziowych operację "Feniks". Ma ona nie tylko nieść pomoc powodzianom, ale także doprowadzić do odbudowy zalanych terenów.

Działania polskich żołnierzy będą koncentrować się na trzech obszarach: odbudowie infrastruktury, ograniczeniu ryzyka przyszłych powodzi oraz wsparciu ludności cywilnej. Jak mówił generał Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego operacja będzie miała pięć "linii wysiłków". Warto zaznaczyć, że operacja jest działaniem osobnym do tego, co działo się do tej pory.

