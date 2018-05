Winnicki: Polska przestrzeń kulturowa domaga się dekomunizacji

W Sejmie trwa debata przed wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego. Jego odwołania domaga się opozycja, która zarzuca mu m.in. fakt, że wykupił kolekcję Czartoryskich z "Damą z gronostajem" na czele.

– Trudno się odnieść do tego absurdalnego i fałszywie merytorycznego wniosku. Tyle było tam przekłamań, głupstw, dziwacznych słów. Co to za język? Czy pani się cofnęła do czasów stalinowskich? Czy nie przeczytała pani za dużo Trybuny Ludu? A może to jakieś ZSL-owskie pisemko? Jestem zażenowana tym wnioskiem – mówiła w Sejmie do Urszuli Pasławskiej z PSL, posłanka PiS Joanna Lichocka.

– Jakby to było dobrze, gdyby część zarzutów była prawdziwa, bo to by świadczyło na korzyść wicepremiera Glińskiego. Rzeczywiście Polska zasługuje na to, aby po latach dominacji w sferze kultury dominacji opcji lewicowo-liberalnej, jeszcze naznaczonej przez komunę... Polska przestrzeń kulturowa domaga się dekomunizacji w stosunku do starej komuny, jak i nowej, czyli marksizmu kulturowego, który jest forsowany. Niestety nie dzieje się to za rządów prof. Glińskiego. Nie mamy w polskiej kulturze czegoś, co można nazwać konserwatywną kontrrewolucją – mówił poseł Winnicki.