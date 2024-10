Jest przekomicznie. Władysław Macron-Kamysz

Aktorka Joanna Opozda bierze udział w trzecim sezonie programu „Nasi w mundurach” (kolejny program o tym, że gwiazdy robią cokolwiek, a widzowie mają się zachwycać). W show TTV, pod okiem dowódców służb mundurowych z wieloletnim doświadczeniem, trenują niby typowo żołnierskie umiejętności, choć głównie chodzi o pajacowanie. Opozda została zmuszona do tego, aby brodząc w lodowatej wodzie, po fladze rozpoznać poszczególne państwa. Aktorce udało się wskazać poprawnie flagi Niemiec i Francji, ale miała problem z symbolem Unii Europejskiej. – No to jest... Jezu, Anglia! – wypaliła, widząc niebieski materiał z żółtymi gwiazdkami. – Cholera jasna, nie wiem. Jakiś Uzbekistan czy coś? – zgadywała, widząc flagę Chin. – Nie rozpoznałam Chin, co mnie w ogóle bardzo dziwi, bo ja byłam w Pekinie tyle czasu. Znam tę flagę. Nie mogłam się już na niczym skupić. Myślałam tylko o tym, że chcę zakończyć to zadanie – tłumaczyła się później.