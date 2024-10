Tajemnicze słowa Sikorskiego. Chodzi o kandydata KO na prezydenta

Do przyszłorocznych wyborów prezydenckich szef polskiej dyplomacji odniósł się w wywiadzie dla portalu Interia.

Radosław Sikorski. "Zawodnik wagi ciężkiej"

Radosław Sikorski został zapytany o opinię wyrażoną przez Romana Giertycha, który stwierdził, że kandydat Koalicji Obywatelskiej na najwyższy urząd w państwie powinien znać się na bezpieczeństwie. Dziennikarz przywołał też słowa byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, w którego ocenie Sikorskiego cechuje doświadczenie i jest on "zawodnikiem wagi ciężkiej". Czy takie opinie skłonią go do sięgnięcia po prezydenturę?

Szef MSZ przyznał, że w tej sprawie zgadza się z Rafałem Trzaskowskim, który powiedział już kilka razy, że te wybory będą o bezpieczeństwie.

– Proszę zauważyć, że w ostatnich dniach zaordynował w Warszawie testowanie syren alarmowych i przegląd schronów. Tu, zdaje się, wszyscy się zgadzają, że te wybory są o bezpieczeństwie. Głównie międzynarodowym jednak, bo przecież zadaniem pierwszym, drugim i trzecim w przyszłym roku i następnych latach będzie odpychanie wojny od polskich granic – tłumaczył.

Kto kandydatem KO na prezydenta. Zaskakująca odpowiedź Sikorskiego

Zapytany wprost, czy Trzaskowski byłby dobrym prezydentem, Sikorski odpowiedział z jednej strony wymijająco, z drugiej zaś – tajemniczo.

– Platforma Obywatelska ma kilku potencjalnych kandydatów. Nawet takich, których jeszcze pan nie wymienił – odparł.

Czy jednym z takich kandydatów jest Donald Tusk? – Na przykład. Ale mamy też jeszcze innych byłych ministrów obrony – powiedział Radosław Sikorski.

Przypomnijmy, że jedyną formacją, która do tej pory ogłosiła swojego kandydata w wyborach prezydenckich 2025 jest Konfederacja. O najwyższy urząd w państwie powalczy z ramienia tej partii lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. W kontekście Koalicji Obywatelskiej najczęściej pada nazwisko Rafała Trzaskowskiego. Wciąż jednak pojawiają się spekulacje dotyczące Donalda Tuska i właśnie Radosława Sikorskiego.

