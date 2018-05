Sędzia Łączewski spiskował jednak przeciw PiS-owi? Prokuratura umarza jego sprawę

Sprawa sędziego Wojciecha Łączewskiego sięga 2016 roku. Dziennikarz Paweł Mitera opublikował wówczas korespondencję pomiędzy Łączewskim a osobą podszywającą się pod Tomasza Lisa. W wysyłanych na Twitterze do rzekomego Tomasza Lisa wiadomościach sędzia ustala z dziennikarzem strategię działania przeciwko partii Jarosława Kaczyńskiego. Sędzie zarzekał się, że to nie on wysyłał wiadomości, ale ktoś włamał się na jego konto.

Teraz jednak prokuratura umarza sprawę dotyczącą rzekomego podszywania się pod Wojciecha Łączewskiego. Informację portalu wPolityce.pl potwierdził Włodzimierz Krzywicki z Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Decyzja w sprawie Łączewskiego jest nieprawomocna, a jemu samemu przysługuje zażalenie na to rozstrzygnięcie śledczych.