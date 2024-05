Wzajemne połajanki pomiędzy czołowymi politykami KO i PiS dawno stały się codziennym elementem polskiej sceny politycznej. Od czasu do czasu uczestniczy w nich sam premier.

Tusk: Zachód czy Wschód? Europa czy Rosja? KO czy PiS

"Zachód czy Wschód? Europa czy Rosja? KO czy PiS? To są wybory, przed którymi staje dziś Polska. Każdego dnia dowiadujemy się o kolejnych faktach, które potwierdzają takie właśnie znaczenie tych wyborów. Niech nikt dłużej nie udaje, że tego nie widzi" – napisał polityk.

Tradycyjnie pod postem Donalda Tuska pojawiło się wiele komentarzy. W rewanżu osoby związane z przeciwnym obozem politycznym także nie szczędziły Tuskowi uszczypliwości.

Odpowiadają premierowi

Swój komentarz zamieścił m.in. młody działacz PiS Oskar Szafarowicz. W jego ocenie zestawienie z Zachodem bardziej pasuje do PiS, niż do KO.

"Zachód to rozwój, czyli CPK, elektrownie atomowe, port w Świnoujściu. Wschód to zacofanie, mikromania, kompleksy, czyli wasza banda wstawionych nieudaczników" – napisał.

"Wybieram Zachód, wybieram rozwój, modernizację i wolność (bez ideologicznych zakazów i nakazów), wybieram PiS" – dodał.

Wpis premiera skomentował też pracujący przed zmianą władzy w TVP Samuel Pereira.

"Mylą się Panu 'Fakty' z faktami, bo jeśli chodzi o fakty, to one są takie, że od 2007 r. gdy został Pan premierem – polski rząd skręcił na wschód" – czytamy w jego komentarzu.

"Jeśli zapomniał Pan co robił albo to wypiera, to podrzucam wątek na odświeżeniem pamięci" – pisze Pereira, załączając nagranie.

