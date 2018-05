Warzecha: List otwarty do Premiera Piotra Glińskiego

Jego ohyda ma polegać, według Pana, między innymi na tym, że są w tym tekście „epitety”. Być może umknęło Panu, że jest to tekst publicystyczny, nie zaś czysto informacyjny. Cechą tekstu publicystycznego jest między innymi to, że autor ma dużą dowolność sposobu potraktowania tematu. Może na przykład wybrać formę groteski, jeśli uzna, że tylko w ten sposób odda sprawiedliwość tematowi, którym się zajmuje. Tak jest w przypadku PFN.

Przede wszystkim muszę Panu jednak podziękować. Pańska irytacja wywołana faktem, że publicysta ośmiela się mieć krytyczną opinię o instytucji, którą Pan z jakiegoś niepojętego powodu otacza opieką – i że w ogóle ośmiela się krytykować władzę – jest dla mnie wielkim zaszczytem i nagrodą. Podobnie moje teksty były traktowane przez polityków Platformy Obywatelskiej za czasów, gdy to ona rządziła w Polsce. Podobnie jak Pan, i oni nie byli w stanie znieść krytyki. Jako publicysta uznałbym za swoją sromotną porażkę, gdyby ludzie władzy zaczęli mnie wychwalać. W moim przekonaniu zadaniem każdego publicysty, który traktuje swoją pracę poważnie, jest być dla władzy – każdej władzy – zadrą, a nie nadwornym poetą czy kronikarzem wiekopomnych dokonań. Rozumiem też świetnie, że dla wielu polityków może to być trudne do zniesienie i najzwyczajniej ich denerwuje.

Mimo to nie jestem w stanie zrozumieć, co sprawia, że kwestię PFN – krytykowanej nawet przez twardych zwolenników PiS – traktuje Pan tak osobiście. O osobistym traktowaniu tej sprawy wnioskuję z bardzo emocjonalnego tonu Pańskiej reakcji na mój tekst. Być może – tak to sobie tłumaczę – zdaje Pan sobie świetnie sprawę z tego, że PFN w obecnej postaci całkowicie się skompromitowała, ale z jakiegoś powodu – na przykład polecenia z najważniejszych kręgów partii – nie może Pan podjąć decyzji o zmianie zarządu fundacji. Po ludzku bym to zrozumiał: fatalnie musi się czuć człowiek, który widzi, że każe mu się firmować przedsięwzięcie przegrane, a „dokonania” takiej instytucji idą na jego konto. Mogę się oczywiście mylić i być może Pan naprawdę uważa, że PFN robi wspaniałą robotę, a wszystkie ataki to zemsta złych ludzi, którzy przyszli do Macieja Świrskiego po pieniądze, ale Świrski im odmówił.

Przy okazji proponowałbym, żeby wyjaśnił Pan z zarządem PFN, jaka jest właściwie rola fundacji. W rozmowie z Robertem Mazurkiem stwierdził Pan bowiem, że nie zajmuje się ona pisaniem tweetów, podczas gdy to jedna z głównych gałęzi jej działalności. Powiedział Pan również, że PFN ma zajmować się działalnością lobbystyczną, podczas gdy w polecanej przez Pana samego rozmowie dla tygodnika „Sieci” Maciej Świrski jasno stwierdza: „W naszym statucie, którym musimy się kierować w swojej działalności, nie ma słowa o roli agencji PR czy firmy lobbystycznej”. Więc jak to jest? Ustalcie Panowie wiążącą wersję.

Tak jak napisałem w swoim tekście – sam pomysł powołania instytucji na kształt PFN uważam za słuszny i bardzo mnie martwi, że pomysł ten może zostać wylany z kąpielą – czyli może polec wraz z wizerunkową klęską fundacji w obecnej postaci i pod obecnym zarządem. Jeśli skutkiem również mojej skromnej krytyki będą daleko idące zmiany w PFN, wprowadzenie tam nowej, młodszej ekipy z nowymi, świeżymi pomysłami, mniej kuriozalnymi niż rejs stulecia (z Kusznierewiczem czy bez Kusznierewicza), to będę mógł mieć tylko satysfakcję. Czego sobie, Panu i Polsce przede wszystkim życzę.

Z wyrazami szacunku,

Łukasz Warzecha

