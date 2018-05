Anna Streżyńska, Paweł Szałamacha i Dawid Jackiewicz. Rzecznik PiS informuje kto nie zwrócił nagród

Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedzią Jarosława Kaczyńskiego ministrowie i wiceministrowie mieli zwrócić nagrody "na cele społeczne do Caritasu". Czas na zwrot prezes PiS wyznaczył na połowę maja. Termin minął w nocy.

– Z informacji, które mamy, wynika, że spośród parlamentarzystów jedna osoba nie przekazała informacji o zwrocie, ale to nie oznacza, że nie zwróciła nagrody bo nie mamy z nią kontaktu – komentowała w Sejmie Mazurek. Jak przyznała potem rzecznik PiS, osobą tą jest były wiceszef MON Bartosz Kownacki. Jak dodała rzecznik PiS, wszystkie osoby, które są czynnymi politykami i które są w parlamencie, które były zobligowane do tego, by pieniądze przekazać, zrobiły to, przekazując nagrody na Caritas, albo na konta innych fundacji.

– Część osób pokazała nam przelewy, część nas poinformowała, ale nie jest żadną tajemnicą, państwo możecie pytać Caritas, czy te pieniądze zostały otrzymane – stwierdziła Beata Mazurek.

Politycy, którzy nagród nie przekazali to Anna Streżyńska, Paweł Szałamacha i Dawid Jackiewicz.