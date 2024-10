Jaki: Ks. Olszewski w areszcie za statut. Grodzki za zeznania 236 świadków nie

Sąd Okręgowy zdecydował, że ks. Michał Olszewski i dwie aresztowane urzędniczki MS mają pozostać w areszcie do 21 listopada. – W czwartek 24 października o 11.40 zbierze się Sąd Apelacyjny, który będzie kontrolował tą decyzję SO (…) i będzie się zastanawiał, co zrobić – przekazał obrońca kapłana mec. Krzysztof Wąsowski.

Jaki: III RP udaje, że nie widzi

– Posłuchajcie tej sprawy, bo jest szokująca. Sprawa ks. Olszewskiego i dwóch urzędniczek przetrzymywanych w areszcie już ponad pół roku prze bodnarowców szokuje tak wielu ludzi, ponieważ jak w soczewce pokazuje wszystkie najgorsze cechy ludzi III RP – mówi w nowym filmie opublikowanym w serwisie X Patryk Jaki.

– W sprawie ks. Michała, przy pierwszym wniosku o areszt, bodnarowcy mieli jednego świadka, który go obciążał. Posłali księdza za kraty, nawet nie weryfikując jego opowieści. W tym samym czasie, w sprawie ich senatora Grodzkiego, mieli 236 świadków, którzy go obciążali i "skręcili" sprawę – zauważa europoseł PiS.

– W sprawie ks. Michała zarzut dotyczył tego, że jego fundacja, budująca ośrodek dla pokrzywdzonych przemocą, miała nie spełniać wymogów formalnych, bo rzekomo trzeba było mieć mieć w statucie działalności z opisu konkursu. A ks. Michał miał w statucie 4 z 16. A Grodzkiemu korzyści majątkowe. Statut na areszt, korzyści majątkowe nie – wylicza.

Jaki zauważa, że "to nie koniec absurdów w tej sprawie". – Ostatnio Bodnar rozpisał nowe konkursy Funduszu Sprawiedliwości i oficjalnie w piśmie jego resort przedstawił interpretacje, że wcale statuty organizacji starających się o dotacje nie muszą mieć wpisanych wszystkich działalności opisanych przez konkurs. Czyli Bodnar, Prokurator Generalny mówi, że muszą być wszystkie i ks. Michał siedzi, a Bodnar minister sprawiedliwości mówi, że nie muszą i każda inna organizacja robiąca to samo, co ksiądz Michał, robi dobrze. (...) A załgana do szpiku kości III RP udaje, że tego nie widzi – alarmuje polityk.

Patryk Jaki przypomniał także o noszących znamiona tortur działaniach "bodnarowców" wobec ks. Olszewskiego i zatrzymanych urzędniczek.

