Collegium Intermarium: Trwa bezprecedensowy atak administracji rządowej na uczelnię

Uczelnia prawnicza Collegium Intermarium opublikowała oświadczenie, w którym opisuje m.in. "bezprecedensowy atak administracji rządowej", który ma trwać od czterech miesięcy. Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia.

Bezprecedensowy atak

• W ciągu trzech lat działalności Collegium Intermarium z oferty dydaktycznej uczelni skorzystało ponad 400 osób. Uczelnia przeprowadziła ponad 30 konferencji i seminariów. Zawarła współpracę z uczelniami z UE i USA, a w jej murach zajęcia prowadzili wykładowcy z USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Grecji, Litwy, Serbii, Francji i Węgier.

• Sukces trzech lat wskazywał na zasadność założeń o powstaniu uczelni odwołującej się do wolności akademickiej i do ideału klasycznej edukacji; realizującej misję edukacyjną w kameralnym środowisku i zapewniając bezpośredni kontakt profesorów ze studentami.

• Od prawie 4 miesięcy trwa bezprecedensowy atak administracji rządowej na Collegium Intermarium.

• To realizacja gróźb formułowanych przez rząd już od stycznia 2024 roku poprzez umieszczenie uczelni na „czarnej liście Sienkiewicza”, a następnie medialny atak na nią i jej byłego rektora ze strony Adama Bodnara.

• Uderzenie rządu w podstawy funkcjonowania CI nastąpiło poprzez wszczęcie dziesięciu kontroli i sprzeczne z zawartymi umowami wstrzymanie finansowania programów badawczych.

• Państwowa agencja, od której na komercyjnych warunkach CI wynajmowało swoją siedzibę, odmówiła doprowadzenia lokalu do stanu pełnej przydatności do celów edukacyjnych i doprowadziła do rozwiązania umowy najmu.

• Collegium Intermarium rozpoczęło obronę przed rządowym atakiem, zabezpieczając los swoich studentów i wspierając ich przyjęcie przez inne uczelnie prawnicze.

• Po zabezpieczeniu studentów przed konsekwencjami rządowego ataku, uczelnia przystępuje do publicznego informowania o skali ataku i bezpośrednim zagrożeniu zakończeniem działalności akademickiej Collegium Intermarium.

Oświadczenie Collegium Intermarium

Uczelnia Collegium Intermarium powstała 29 kwietnia 2021 r. i jest jedną z najmłodszych uczelni wyższych w Polsce. Powstała i została sfinansowana wyłącznie przez prywatnego inwestora. Collegium Intermarium jest uczelnią prywatną, oferującą studia, studia podyplomowe i kursy – co do zasady – odpłatnie, co w obliczu powszechnej bezpłatnej edukacji wyższej, stanowi niemałe wyzwanie.

Idea powstania Uczelni Collegium Intermarium bazowała na wzorcach anglosaskich. Miała mieć charakter niewielkiej Uczelni, która poprzez system tutoringu i indywidualnego kształcenia studentów czy słuchaczy pozwalała wykształcić kilka-kilkanaście osób rocznie przez wybraną kadrę naukową. Ideę małych elitarnych uczelni promuje np. Thomas Aquinas College czy Magdalen College w USA, w których gościli nasi przedstawiciele.

Chociaż priorytetem działalności Uczelni w pierwszej fazie budowy jej pozycji rynkowej i akademickiej była realizacja programów badawczych i publikacyjnych oraz specjalistyczne studia podyplomowe i kursy, to od pierwszego roku działalności Collegium Intermarium prowadzi także pięcioletnie studia stacjonarne na kierunku „Prawo”. Wdrażana przez Uczelnię idea studiów prawniczych położyła nacisk na elementy unikalne w perspektywie krajowego rynku prawniczego. Po pierwsze, absolwent ma nabyć wyjątkową wiedzę oraz kompetencje, wynikające z głębszego zrozumienia filozofii prawa, korzeni instytucji prawnych i ustroju, a w efekcie być przygotowanym do prowadzenia wykładni przepisów, do stosowania norm, a nawet tworzenia prawa w pełnej perspektywie złożoności systemu prawnego, społecznego oraz aksjologii konstytucyjnej. Po drugie, każdy ze studentów pozostaje w kontakcie z praktykami, adwokatami, radcami prawnymi, sędziami i prokuratorami, którzy przekazują mu wiedzę oraz dzielą się doświadczeniem, zazwyczaj pozyskiwanymi dopiero na etapie odbywania aplikacji zawodowych. W okresie inicjalnym rozwoju Uczelni zakładano, że studia stacjonarne pozostaną niewielkie. Ostatni rok akademicki ukończyło łącznie 12 studentów I, II, III i IV roku.

Od 2021 z całej oferty dydaktycznej uczelni skorzystało ponad 400 osób

Ważnym elementem misji Collegium Intermarium jest umiędzynarodowienie studiów w kluczu współpracy z ośrodkami odwołującym się do ideału edukacji klasycznej, dostrzegającymi współczesną wartość ogólnego rozwoju studentów w styczności z dziełami wielkich mistrzów, stanowiącymi filary cywilizacyjnej tożsamości. W roku akademickim 2023/2024 Uczelnię Collegium Intermarium odwiedzili w charakterze visitings proffesors naukowcy reprezentujący m.in.: Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (Grecja), Ave Maria School of Law (USA), Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kownie (Litwa), Uniwersytet w Kragujevacu (Serbia), European Center for Law and Justice (Francja), Uniwersytet Tokijski, Uniwersytet Soka w Tokio, Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych (TUFS).

W ramach Uczelni realizowane są również programy badawcze (finansowane z programów dostępnych dla wszystkich Uczelni w Polsce) i organizowane są spotkania, debaty oraz konferencje naukowe. Collegium Intermarium jest współorganizatorem wydarzeń zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju (np. w dniach 26-28.10.2023 r. Uczelnia była partnerem i współorganizowała z Universidad de Cordoba, Universidad de Navarra i Ave Maria School of Law konferencję naukową „The influence of Christianity on law” w Kordobie w Hiszpanii). Uczelnia nawiązała także partnerską współpracę z Ave Maria School of Law na Florydzie (USA) i uczelnią ISEP w Lyonie. W pierwszych latach działalności Collegium Intermarium przeprowadziło kilka edycji studiów podyplomowych (np. cieszące się dużym zainteresowaniem studia „Europa klasyczna”, „Zarządzanie NGO”). Swoje prace dyplomowe ukończyli także międzynarodowi słuchacze 2-letnich studiów anglojęzycznych LLM z zakresu praw człowieka. Dotychczas z całej oferty dydaktycznej uczelni skorzystało ponad 400 osób.

Od nowego roku akademickiego (2024/2025) oferta studiów podyplomowych została rozbudowana o „Zarządzanie oświatą”, „Historię sztuki”, „Retorykę”, „Psychologię małżeństwa i rodziny” (we współpracy z podmiotem zewnętrznym), „Studium Tomaszowe”, „Wiara i Nauka”, a także kurs „Metodyka pracy w sprawach administracyjnych w samorządzie terytorialnym”. Uczelnia przygotowała trzy rodzaje kursów nauki języka łacińskiego. Naturalnym kierunkiem rozwoju Uczelni było przygotowanie wniosku do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o otwarcie nowego kierunku: „Filozofia”. Wśród ponad 30 konferencji i seminariów organizowanych przez Collegium Intermarium w kraju na podkreślenie zasługują te, które budowały szczególny wizerunek i pozycję rynkową Uczelni jako przestrzeni przywołania ideałów wolności akademickiej i edukacji klasycznej. Lista tych wydarzeń znajduje się na końcu tego oświadczenia.

Na "liście Sienkiewicza"

Pomimo odnotowywanych sukcesów uczelnia spotkała się z szeregiem ataków medialnych, motywowanych głównie niechęcią do klasycznego ideału kształcenia oraz skojarzenia go z konserwatywnym modelem politycznym. Stawała się także ofiarą ataków jako miejsce zawodowego zaangażowania prawników praktyków, wobec których rząd podjął bezpośrednie działania ofensywne. Do ataków medialnych na Uczelnię dołączali się aktywni politycy, w tym urzędujący Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar, co miało istotne znaczenie dla wizerunku i marki Uczelni. Nazwa uczelni umieszczona została także na „liście Sienkiewicza”, wśród kilkudziesięciu organizacji naznaczonych w ujawnionej korespondencji rządowej jako podlegające szczególnemu, motywowanemu politycznie, nadzorowi ze strony administracji publicznej. W efekcie, już na początku 2024 roku wstrzymano tymczasowo wypłaty środków badawczych określonych w umowach zawartych przez Uczelnię z resortem nauki w ramach programów dostępnych dla wszystkich uczelni w Polsce. W połowie roku resort zarządził nadzwyczajną kontrolę Polskiej Komisji Akredytacyjnej [PKA], która odbyć się miała w okresie wakacyjnym, bez możliwości przeprowadzenia wizytacji zajęć ze studentami oraz bez szans na pełne przedstawienie działalności Uczelni. Jednocześnie rząd wszczął kontrolę ośmiu programów badawczych, wydawniczych i konferencyjnych realizowanych przez Uczelnię, rozszerzoną w październiku na kolejny obszar kontrolny.

Kierując się priorytetem bezpieczeństwa studentów stacjonarnych Uczelni, mając na uwadze skalę zaangażowania administracji publicznej w atak na Uczelnię, Collegium Intermarium wsparło starania studentów stacjonarnych o rozpoczęcie studiów w innych ośrodkach akademickich. Do czasu ustania ataków rządowych, Uczelnia została także zmuszona do zawieszenia naboru na studia stacjonarne. Decyzja o tym kroku okazała się zasadna, a studenci nie stali się dodatkowymi ofiarami ataku na Collegium Intermarium.

Przed zakończeniem postępowań kontrolnych, sprzecznie z zawartymi umowami, rząd wstrzymał finansowanie programów badawczych, w których uczestniczyli uznani profesorowie i naukowcy. Jednocześnie, narastający od zmiany władzy spór z agencją rządową, od której na zasadach komercyjnych Uczelnia wynajmowała powierzchnie, zakończył się wypowiedzeniem najmu. Dotychczasowi sponsorzy wycofywali swoje wsparcie, obawiając się represji ze strony rządowej, znanej z bezwzględnego naruszania prawa w prześladowaniu przeciwników politycznych.

Zmuszone do ograniczenia działalności akademickiej oraz skupienia na obronie w mnożących się postępowaniach kontrolnych, władze Collegium Intermarium oceniają, że celem rządu jest ostateczne wyeliminowanie Uczelni z polskiej sceny akademickiej. Atak na nią ma być przestrogą, która wywrze stały efekt mrożący na środowiskach przywiązanych do ideału wolności akademickiej.

Po zabezpieczeniu losu studentów oraz sporządzeniu kompleksowych sprawozdań z przeprowadzonych programów badawczych, władze Uczelni udzieliły właściwych pełnomocnictw do prowadzenia dalszego sporu ze stroną rządową prawnikom Instytutu Ordo Iuris, złożyły rezygnację z pełnionych funkcji i zwołały na listopad posiedzenia organów kolegialnych Uczelni.

Dzisiaj jedynie masowe wsparcie dla Uczelni może przynieść jej ratunek.

Wierzymy, że można jeszcze ocalić ideę Collegium Intermarium.

Wybrane konferencje i seminaria

1. Konferencja naukowa „Nowoczesne techniki dowodowe w ściganiu przestępczości internetowej”. 20.01.2021.

2. Konferencja naukowa „Intermarium – Przestrzeń Wolności i Ładu”. 28.05.2021.

3. Konferencja naukowa „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce” 20.06.2021.

4. Konferencja o cyberprzestępczości „Nowoczesne techniki dowodowe w ściganiu przestępczości internetowej: wyzwania i wnioski na przyszłość”. 17.11.2021

5. Konferencja naukowa „Miejsce prawdy w czasach cancel culture”. 1.10.2021.

6. Konferencja naukowa z okazji Święta Chrztu Polski” Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu”. 5.04.2022.

7. Konferencja Odkrywać wiecznotrwałe. Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa vs. postchrześcijański świat” zostało zorganizowane przez Collegium Intermarium i Akademię Zamojską. 10.12.2022.

8. Konferencja naukowa w 30. dzień od śmierci Benedykta XVI – „Józef. Kard. Ratzinger/Benedykt XVI – profeta, teolog, Papież”. 31.01.2023.

9. Konferencja naukowa z okazji Święta Chrztu Polski „Chrześcijańska Polska wobec UE. Co z chrześcijańskiego dziedzictwa możemy wnieść w struktury UE?”. 22.04.2023.

10. Konferencja naukowa „Energy crisis in Central and Eastern Europe (Kryzys energetyczny w Europie Środkowo-Wschodniej)”. 9.05.2023.

11. Konferencja naukowa „Zjawisko eutanazji. Refleksje interdyscyplinarne”. 5.06.2023.

12. Konferencja naukowa „Cyberzagrożenia: Spam, Dezinformacja (w tym fake news), Whaling (CEO Fraud)” 19.06.2023.

13. Konferencja w 30-lecie wydania encykliki „Przywrócić Veritatis Splendor – najważniejsze wyzwanie naszych czasów. 12-13.09.2023 r.

14. Międzynarodowa konferencja naukowa „Kulturowe aspekty polityki prorodzinnej”. 30.09.2023.

15. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie”. 5-6.10.2023.

16. Międzynarodowy Kongres Chrześcijaństwo i Prawo odbywający się w Cordobie. 26-28.10.2023.

17. Konferencja naukowa „Św. Tomasz z Akwinu w postchrześcijańskim świecie. Bóg/Człowiek/Moralność”. 9.03.2024 r.

18. III Konferencja z okazji Święta chrztu Polski „O suwerenne państwo i naród. Polityka, kultura, gospodarka”. 23.03.2024 r.

19. Konferencja naukowa „Ojciec Jacek Woroniecki OP. Zakonnik, pedagog, myśliciel uniwersalny”. 18-19.05.2024 r.

20. Konferencja naukowa „Stulecie prób odnowy cywilizacji chrześcijańskiej. Osiągnięcia, rezultaty, porażki”. 21-22.06.2024.

21. Sympozjum naukowe „Odczytać II Sobór Watykański na nowo: wolność religijna”.

