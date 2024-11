Polonia w Bury wspólnie świętowała Narodowy Dzień Niepodległości

Fundacja Pamięci Narodów, wraz z lokalnymi rodzinami i sympatykami, przygotowała wyjątkowe obchody Narodowego Dnia Niepodległości – wydarzenie, które wywołało łzy wzruszenia i jednoczyło pokolenia, od najmłodszych po seniorów.

Tegoroczna uroczystość była nie tylko upamiętnieniem bohaterów walk o wolność, ale także celebracją wartości, które nas łączą. Dzień pełen atrakcji rozpoczął się warsztatami dla dzieci, które z dumą wykonywały kokardy narodowe – symbol patriotyzmu i szacunku dla przeszłości. Pracom towarzyszył zapach tradycyjnych rogali św. Marcina, który unosił się i wprowadzał atmosferę wspólnoty i radości.

– Dzień Niepodległości to dla nas czas głębokiej refleksji, ale także radości, że możemy wspólnie celebrować wolność wywalczoną przez naszych przodków. Organizując to wydarzenie, chcieliśmy nie tylko oddać hołd bohaterom, ale również zjednoczyć lokalną społeczność, szczególnie dzieci i młodzież, w duchu polskiego patriotyzmu i wspólnych wartości. Serce rośnie, gdy widzi się entuzjazm najmłodszych podczas tworzenia narodowych kokard, wzruszenie seniorów śpiewających pieśni przy ognisku czy zaangażowanie młodych artystów w konkursach. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w realizacji tej wyjątkowej uroczystości – bez Waszej pomocy i zaangażowania nie byłoby to możliwe – mówi Edyta Hołodniuk z Fundacji Pamięci Narodów.

Nie zabrakło także wzruszających momentów, towarzyszących otwarciu wystawy “Ojcowie polskiej niepodległości”, przypominającej zebranym o determinacji i męstwie postaci takich jak Józef Piłsudski, Roman Dmowski czy Ignacy Jan Paderewski. Sercem obchodów była akademia, podczas której uhonorowano młodych laureatów konkursów literackich i plastycznych. Ich prace ukazały głębokie rozumienie patriotyzmu oraz twórcze spojrzenie na dziedzictwo narodowe.

Całość zakończyła się przy ognisku, gdzie wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne, dopełniając pełen emocji dzień.

Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz współpracy Klubu Polskiego w Bury.