"Nie realizuje polskiego interesu narodowego". Gowin o ustawie ws. IPN

Jarosław Gowin zakończył właśnie wizytę w Izraelu. Pytany o to, jak państwo to widzi obecnie relacje z Polską w kontekście debaty o historii, wskazał: – Mam wrażenie, że politycy izraelscy i autorytety społeczne (…) podchodzą do tych spraw dużo bardziej realistycznie. Wszyscy moi izraelscy rozmówcy, którzy poruszali temat ustawy, podzielali stanowisko, że jedynym sprawcą odpowiedzialnym za Holocaust byli Niemcy.

Jednocześnie według wicepremiera nowelizacja ustawy o IPN w obecnym kształcie "nie realizuje polskiego interesu narodowego w sposób naprawdę skuteczny". – Mamy za sobą 500 lat wspólnej historii, tragiczne doświadczenia II wojny światowej – stwierdził szef MNiSW.