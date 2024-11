Groźne działania WHO. Ważna konferencja w Sejmie

Po wielu próbach uregulowania kwestii przekazania do WHO władzy nad krajami w razie pandemii znaleziono mniej spektakularny sposób wprowadzenia tych rozwiązań – poprzez zmianę aneksem Międzynarodowych Przepisów Zdrowia. Mają one odebrać władztwo rządom krajowym i przekazać jej w ręce WHO, jeśli ta jednostronnie ogłosi stan pandemii na dowolnym obszarze globu. Równolegle przygotowywany jest w ramach ONZ Traktat Pandemiczny, międzynarodowa umowa handlowa, która czyni z WHO monopolistę w gromadzeniu patogenów całego świata, co da jej Dyrektorowi Naczelnemu prawo decydowania o ich potencjale pandemicznym, i ogłaszania stanu zagrożenia o zasięgu międzynarodowym z wszystkimi tego konsekwencjami. Traktat wprowadza także ideę One Health, czyli Jednego Zdrowia.

Idea ta obejmuje rozszerzoną definicję zdrowia, a więc do zdrowotnego dobrostanu należą również kwestie klimatyczne, środowiskowe, tożsamości płciowej, czy różnorodności gatunkowej. Przy tak szeroko pojętym zdrowiu WHO może ogłosić nie tylko wirusową pandemię, ale zagrożenie wspomnianych elementów”Jednego Zdrowia” i podjąć globalne interwencje. W przypadku każdego z tego rodzaju kryzysów zostaną przez WHO podjęte działania prowadzące również do ograniczenia swobód obywatelskich, łącznie z propagandą i cenzurą w trybie wręcz wojennym.

Ponieważ proces tych zmian ma zakończyć się w maju 2025 roku jest to już ostatnia chwila, by podsumować stan obecny i zastanowić się nad przeciwdziałaniem tym szkodliwym planom. W związku z tym w Sejmie, w Sali Kolumnowej, odbędzie się konferencja na temat roli WHO po ewentualnej zmianie przepisów zdrowotnych i wprowadzeniu Traktatu Pandemicznego. W gronie znanych naukowców, działaczy i dziennikarzy omówione zostaną medyczne, prawne, polityczne i medialne konsekwencje tego procesu. Konferencja wieńczy roczną pracę zespołu parlamentarnego, której przewodniczył poseł Grzegorz Płaczek. Weźmie w niej udział m.in. Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

Konferencja rozpocznie się 3 grudnia o godzinie 9:00. Wstęp po zarejestrowaniu się na stronie: https://stopwho.pl/konferencja/

Organizatorem konferencji jest Parlamentarny Zespół ds. Światowej Organizacji Zdrowia, którego przewodniczącym jest poseł Grzegorz Płaczek. Partnerem konferencji jest Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności”, którego przedstawiciele są członkami Parlamentarnego Zespołu ds. Światowej Organizacji Zdrowia. Na niniejszą konferencję zostali zaproszeni wszyscy posłowie, senatorowie, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.