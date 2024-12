Discopolowe ekscesy Martyniuka

Znany z ekscesów i skandali 35-latek udostępnił dziwne (wielu twierdzi, że niezbyt „trzeźwe”) nagranie. – Cześć, kochany tatusiu. Życzę ci więcej takich koleżków, wszyscy, którzy na tobie zbijają hajs, i tej całej reszty, a o synu zapominasz. Pozdrawiam cię! – mówi sarkastycznie, zwracając się do ojca. – Dawaj jeszcze innym wszystkim, żeby wszyscy mieli super, tylko twój własny syn nic nie miał. Dawaj jeszcze... F.ck you! – wypalił na InstaStory. To nie koniec. W kolejnej relacji kazał Zenonowi „zapchać się” pieniędzmi, a następnie pokazał środkowy palec. Co na to rodzice młodego Martyniuka? Wokalista nie komentuje, ale za to jego żona, Danuta, chyba ma już dość wybryków jedynaka. Wcześniej broniła karygodnych zachowań syna. – Daniel wszystko dostał od Zenka: dwa drogie samochody – porsche i mercedesa, mieszkanie dwupoziomowe, ponad 100 mkw., mąż daje mu pieniądze co miesiąc, robi za niego opłaty, bo przecież Daniel nie ma pieniędzy – wyjaśniła w mediach.