Jaki: byłem zażenowany wypowiedziami o niepełnosprawnych

Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości i kandydat PiS i Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy był we wtorek wieczorem gościem prowadzonego przez byłego rzecznika PiS Adama Hofmana programu „Gabinet Cieni” w WP TV. Został zapytany między innymi o protest niepełnosprawnych, działania rządu i polityków PiS w tej sprawie:



„Od początku uważałem, że sprawę należało rozwiązać inaczej. Dwa lata wcześniej brałem udział w pracach nad programem „Za Życiem”. Już wtedy miałem pewne różnice zdań z osobami, które tworzą politykę wobec osób niepełnosprawnych w Polsce – mówił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.



Polityk przyznał, że dużym utrudnieniem była sytuacja Prawa i Sprawiedliwości, konkretnie – choroba prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. – To prawda, że nasza sytuacja polityczna nie pomaga – mówił polityk Zjednoczonej Prawicy.

Prowadzący program Adam Hofman pytał Jakiego między innymi o wypowiedzi niektórych polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy – jak Krystyna Pawłowicz – używali wobec protestujących obraźliwych określeń (posłanka PiS mówiła na przykład o unoszącym się w Sejmie smrodzie). – Nigdy w życiu bym tego typu wypowiedzi nie autoryzował. Byłem zażenowany tym zachowaniem, nie mam tu żadnych wątpliwości – mówił wiceminister sprawiedliwości.



Jak zaznaczył, cieszy go to, że na zakończenie protestu konkluzja rządu była taka, że niepełnosprawnym trzeba jednak pomóc. Prowadzący program Adam Hofman pytał Jakiego, czy ma jakiś pomysł jak pomóc niepełnosprawnym, dać im pieniądze, w sytuacji na przykład wyboru na prezydenta Warszawy. – Mam pomysł. Pieniądze dla niepełnosprawnych to paradoksalnie nie jest wszystko. Jest wiele problemów systemowych. Na przykład związanych z orzecznictwem, czyli konkretnym pogrupowaniem niepełnosprawnych. Jest problem z miejscami do rehabilitacji – przekonywał Patryk Jaki. – Ja uważam, że ten problem należy rozwiązać systemowo, cieszy mnie, że na zakończenie protestu padły takie zapewnienia ze strony przedstawicieli rządu – podsumował polityk Zjednoczonej Prawicy.



Patryk Jaki jest kandydatem na prezydenta Warszawy z ramienia PiS i Zjednoczonej Prawicy, wiceministrem sprawiedliwości. Sam ma niepełnosprawne dziecko, udziela się w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.