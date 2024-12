Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

A może wręcz przeciwnie – dajecie światu znać, iż nie bawicie się w żadne postanowienia, iż na siłkę chodzicie cały rok, wege już jesteście, pis od władzy odsunięty, więc co tu niby postanawiać? W tej sytuacji mogło wam nic nie zostać.

My chcielibyśmy natomiast uspokoić tych z was, którzy do postanowień się jednak biorą, ale martwią się jednocześnie, iż nie dadzą rady, iż to nie dla nich, iż za dużo na głowie i się nie uda. Kochani, pamiętajcie, postanowienia to takie jakby obietnice dane samemu sobie. A jak wiadomo, obietnice nie są od tego, iżby ich dotrzymywać.