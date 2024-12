Akcja służb na Dolnym Śląsku. Znaleziono ciało mężczyzny

W poniedziałek rano w miejscowości Skała w powiecie jaworskim na Dolnym Śląsku wybuchł pożar, który objął dom oraz budynek gospodarczy. Na miejscu pojawiło się aż 15 zastępów straży pożarnej.

Strażacy znaleźli ciało. Ewakuowali także ranną osobę, która trafiła do szpitala. Sprawa ma tło kryminalne.

Policjanci znaleźli ciało mężczyzny

Rzecznik prasowa Komendy Powiatowej Policji w Jaworze asp. szt. Ewa Kluczyńska, cytowana przez Wirtualną Polskę, relacjonowała, że akcja strażaków musiała zostać przerwana, kiedy zauważono, że w jednym z budynków jest mężczyzna.

Policyjni kontrterroryści wielokrotnie wzywali mężczyznę do opuszczenia budynku, jednak ten nie reagował. – Akcja strażaków została przerwana i do akcji wkroczyli wrocławscy kontrterroryści. Prowadzone były negocjacje z tym mężczyzną, przez megafon był wzywany do tego, aby opuścił budynek, ale tego nie uczynił. Sytuacja była bardzo dynamiczna ze względu na trwający w tym budynku pożar. Policjanci weszli drabiną przez okno na pierwszym piętrze do budynku, w trakcie wykonywanych czynności ujawnili zwłoki mężczyzny – przekazała asp. szt. Kluczyńska. Sekcja zwłok zaplanowana jest na 2 stycznia.

Na miejscu nie ma już zagrożenia związanego z pożarem. Nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.

Trwają czynności z udziałem prokuratora okręgowego z Legnicy.

