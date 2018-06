Lis rozpacza na Twitterze. Załamał go występ Jacka Gmocha w spocie Respect Us

"Ducha walki nam nie zabraknie". Na dwa dni przed pierwszym meczem polskiej reprezentacji na Mistrzostwach świata w piłce nożnej Respect Us opublikowało najnowszy spot. Wystąpili w nim m.in. trener Jacek Gmoch, publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski i Rafał Otoka-Frąckiewicz. Na plan zdjęciowy do Warszawy przyjechało także 9 rekonstruktorów z całej Polski.

"Kibicujmy razem naszej reprezentacji – Polacy po swoje!" – zachęca Respect Us.

Mundialowy plakat ze spotu znajdą Państwo w najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy".

