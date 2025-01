Kierowca próbował przejechać grupę pieszych w polskim mieście. Trwają poszukiwania

Do ataku doszło w sobotę wieczorem. Sprawca uszkodził przy tym kilka samochodów. Szczęśliwie nikomu z zaatakowanych nic się nie stało. Napastnik odjechał z miejsca zdarzenia autem marki Land Rover.

Obecnie policja prowadzi czynności operacyjne. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring. Ustaleni są świadkowie zdarzenia. Poszukiwania sprawcy trwają.

Napastnik próbował przejechać samochodem pieszych

Zgłoszenie, które w nocy trafiło do głogowskich policjantów, dotyczyło agresywnego kierowcy, który miał uszkodzić kilka samochodów, a przede wszystkim próbował wjechać w pieszych. Mundurowi natychmiast udali się na miejsce, jednak napastnik zdążył już uciec.

Na filmach, które zostały opublikowane na X, widać, jak kierowca wjeżdża na chodnik, po którym idą ludzie z wyraźnym zamiarem wyrządzenia im krzywdy. Następnie cofa po tym samym chodniku. Ludzie zdołali w tym czasie odskoczyć. Jedna z osób miała dużo szczęścia – została uderzona boczną częścią samochodu, a następnie uderzyła w budynek, ale na szczęście już chwilę później stała i zdołała przebiec w bezpieczne miejsce.

twitter

Głogów. Policja szuka sprawy, prosi o informacje

Policjanci zastali na miejscu zdarzenia trzy uszkodzone pojazdy. Szybko przyjechał także zespół ratownictwa medycznego, ale nikt wtedy nie potrzebował pomocy medycznej, powiedziała dziennikarzowi RMF FM mł. asp. Natalia Szymańska z komendy powiatowej policji w Głogowie.

Funkcjonariusze apelują do osób, które mają jakiekolwiek informacje o tym zdarzeniu, by zgłosiły się do najbliższego komisariatu.