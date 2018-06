Kurski żąda audytu w Nielsenie. "Rynek przyznał rację TVP"

Telewizja Polska zaprezentowała dziś wyniki oglądalności mundialu. Te są zaś znacząco różne od tego, co przedstawia Nielsen. Co ważne, tym razem TVP podyktowała własne ceny za czas reklamowy, a rynek to zaakceptował. – Telewizja Polska zarobiła na mundialu ponad 60 mln zł właśnie dlatego, ze nie uwierzyliśmy Nielsenowi. Zaufaliśmy własnemu instynktowi i podyktowaliśmy ceny właściwe według nas, a rynek te reklamy kupił. Świadczy to o jednym: w sporze TVP z Nielsen, rynek przyznał rację TVP – mówił dziś prezes TVP Jacek Kurski.

TVP żąda też zewnętrznego audytora w firmie Nielsen. Dodatkowo stacja już pracuje nad własnym cennikiem, niezależnym od pomiaru Nielsena. Już w tym momencie TVP zarobiła na samych reklamach na mundialu 48 mln 247 tys. złotych. Łączny przychód to już ponad 60 mln zł. – Według firmy Nielsen jest remis między stacjami. Według naszych pomiarów konkurencja w czasie meczów szoruje po dnie. Tak jest rozliczana obecnie w Polsce reklama. To jest oczywisty dowód na to jak telewizja traci na monopolistycznym dyktacie firmy Nielsen. Gdy TVP zaufała swojej intuicji i reklamodawcom, wygraliśmy i po raz pierwszy zarobiliśmy. Gdybyśmy wyceniali nasz czas antenowy i reklamy wg formuły Nielsena, to byśmy na Mundialu przegrali – mówił dziś prezes TVP. Kurski podkreślił, że TVP oczekuje, iż bez żadnych warunków firma Nielsen zaakceptuje zewnętrznego, wskazanego przez nią audytora. – Krótko mówiąc, jako odpowiedzialny za interes TVP prezes, nie mogę tolerować dłużej sytuacji, gdzie TVP traci setki milionów złotych przy rozliczaniu reklam wg formuły Nielsena – mówił.

