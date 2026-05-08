"Inicjatywa Trumpa akceptowalna dla Rosji". Kreml potwierdza

– Rosja zgodziła się poprzeć inicjatywę prezydenta USA Donalda Trumpa, mającą na celu przedłużenie zawieszenia broni z Ukrainą do 11 maja i przeprowadzenie wymiany więźniów w stosunku 1000 za 1000 – oświadczył w piątek (8 maja) Uszakow, cytowany przez państwową agencję TASS.

– Na polecenie prezydenta Rosji Władimira Putina potwierdzam, że inicjatywa prezydenta USA Donalda Trumpa dotycząca zawieszenia broni i wymiany jeńców wojennych między Rosją a Ukrainą jest akceptowalna dla strony rosyjskiej – powiedział dziennikarzom doradca Kremla.

Rozejm w wojnie na Ukrainie. Zełenski podpisał dekret

Rozejm potwierdził także ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wydał nawet dekret gwarantujący, że w Dzień Zwycięstwa nie dojdzie do ataku na Plac Czerwony.

W sobotę (9 maja) w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. W tym roku po raz pierwszy od 19 lat parada w Moskwie odbędzie się bez sprzętu wojskowego. Zamiast czołgów i systemów rakietowych, przez Plac Czerwony przemaszerują jedynie żołnierze.

Strony konfliktu zgodziły się na propozycję Trumpa

Wcześniej Trump oświadczył, że to on wnioskował o rozejm i wyraził uznanie dla przywódców obu krajów za przyjęcie jego propozycji. Jak dodał, ma nadzieję, że "to początek końca bardzo długiej, krwawej i zaciętej wojny".

"Trwają negocjacje mające na celu zakończenie tego wielkiego konfliktu, największego od czasów II wojny światowej, i z każdym dniem jesteśmy bliżej rozwiązania" – napisał w serwisie Truth Social.

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już cztery lata

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się w lutym 2022 r. Trump w trakcie kampanii wyborczej obiecywał, że zakończy tę wojnę w 24 godziny, jeśli tylko wygra wybory i zostanie prezydentem. Urząd objął w styczniu 2025 r.

Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja prowadzone za pośrednictwem USA utknęły w martwym punkcie, ponieważ Moskwa w zamian za zakończenie wojny żąda od Kijowa całego Donbasu, w tym terytoriów, których nie zdobyła rosyjska armia, a także uznania aneksji Krymu.

