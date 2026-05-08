Premier Słowacji w Moskwie: Jestem czarną owcą UE

Robert Fico po przylocie do Moskwy złożył kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza pod murami Kremla. W czasie wystąpienia mówił o roli Związku Radzieckiego podczas II wojny światowej.

"Jestem czarną owcą w Unii Europejskiej"

– To narody byłego Związku Radzieckiego, a w szczególności dzisiejszej Federacji Rosyjskiej, zapłaciły najwyższą cenę w walce z faszyzmem i podczas II wojny światowej – powiedział podczas przemówienia w Moskwie. Premier Słowacji podkreślał także, że chce oddać hołd żołnierzom Armii Czerwonej, którzy zginęli podczas wyzwalania Słowacji.

Najwięcej emocji wywołały jednak jego słowa o Unii Europejskiej. – Jestem czarną owcą w Unii Europejskiej. Jestem przeciwnikiem jedynego obowiązującego poglądu – powiedział Fico dziennikarzom. – Uważam, że takie podejście jest bardzo niewłaściwe. Często wyrażam opinie, które nie odpowiadają temu jedynemu słusznemu poglądowi politycznemu, który powinniśmy reprezentować – dodał. Fico przekonywał jednocześnie, że zależy mu na utrzymywaniu relacji z Rosją mimo wojny w Ukrainie. – Zależy mi na normalnych, przyjacielskich i standardowych stosunkach między Federacją Rosyjską a Republiką Słowacką – stwierdził.

Słowacki premier mówił też o potrzebie negocjacji pokojowych. – Kluczowym słowem jest dialog. Musimy rozmawiać i spotykać się – powiedział. – Jestem absolutnym zwolennikiem wszelkich form rozejmu. Uważam, że sto razy rozsądniej jest toczyć tę walkę przy stole negocjacyjnym – dodał. Według Ficy świat "zbliża się do końca tej rosyjsko-ukraińskiej historii". Wiceminister spraw zagranicznych Słowacji Rastislav Chovanec przekazał wcześniej, że premier może mieć dla rosyjskich władz przesłanie od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Obaj politycy rozmawiali na początku tygodnia w Erywaniu.

Po Moskwie chce odwiedzić Ukrainę

Po wizycie w Rosji, Fico deklaruje chęć dalszych rozmów z Ukrainą. Wołodymyr Zełenski poinformował kilka dni temu, że rozmawiał ze słowackim premierem o współpracy dwustronnej i integracji Ukrainy z UE. "Potrzebujemy silnych relacji między naszymi krajami, a obaj jesteśmy tym zainteresowani" – napisał ukraiński prezydent.

Zełenski podkreślił też, że ważna była dla niego deklaracja słowackiego poparcia dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. "Słowacja popiera członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej i jest gotowa podzielić się swoim doświadczeniem akcesyjnym" – przekazał.

Czytaj też:

Fico nie poleci do Moskwy przez Polskę. "Problem przestał istnieć"Czytaj też:

Podróż do Rosji naokoło. Premier Słowacji poleci do Moskwy przez cztery kraje