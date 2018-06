Morawiecki po spotkaniu V4: W sprawie uchodźców mówimy jednym głosem

– Bardzo wyraźnie dzisiaj doświadczyliśmy tego, że w jedności jest siła. My chcemy być zjednoczeni i bardzo się cieszę, że do tego zjednoczenia dołączył Sebastian Kurz, i że właściwie w obszarze związanym z uchodźcami mówiliśmy jednym głosem. My do klubu przyjaciół relokacji uchodźców nie należymy i nie zamierzamy w tym procesie brać udziału – mówił po spotkaniu przywódców Grupy wyszehradzkiej i Austrii premier Mateusz Morawiecki.

W Budapeszcie spotkali się dziś premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej z kanclerzem Austrii Sebastianem Kurzem. Spotkanie zorganizowane zostało na zakończenie węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, która trwać będzie do 30 czerwca br. W gronie premierów państw Grupie Wyszehradzkiej omówione zostały kwestie dotyczące migracji, wieloletniego budżetu UE po 2020 r. oraz inne zagadnienia z bieżącej agendy Rady Europejskiej. Podsumowana została także prezydencja węgierska w Grupie.

Czytaj także:

Grupa Wyszehradzka bojkotuje niedzielny szczyt migracyjnyCzytaj także:

Orban: Musimy bronić naszych granic, musimy być w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom