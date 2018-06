Ostry list Pawłowicz do premiera. „Przez to możemy przegrać wybory”

O wysłaniu pisma Krystyna Pawłowicz poinformowała na Twitterze. – "We środę 20 VI przesłałam do Premiera M. Morawieckiego i Min Spraw Wewn. J. Brudzińskiego pismo (zob. niżej) z prośbą o udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane mi przez Państwa pytania i wątpliwości w sprawie migrantów, uchodźców itp. Po otrzymaniu odpowiedzi opublikuję ją – napisała na swoim profilu na Twitterze posłanka PiS, Krystyna Pawłowicz".

– Mimo, iż Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej obiecywało, że nie będziemy przyjmować migrantów ani tzw. uchodźców, zgłaszają się do mnie - ostatnio szczególnie licznie - nasi wyborcy, którzy śledzą tę sytuację i wskazują, że jednak dochodzi do sprowadzania i przyjmowania muzułmańskich migrantów i uchodźców do Polski – pisze Krystyna Pawłowicz w swoim liście.

W piśmie zadała 16 pytań. M.in.: Czy prawdą jest, że Polska podpisała umowę dwustronną z Uzbekistanem na przyjęcie pracowników z Uzbekistanu do Polski?, czy prawdą jest, że stawki godzinowe za pracę przyznane tym zagranicznym pracownikom są znacznie wyższe niż pracowników polskich?, czy prawdą jest, że Polska podpisała podobne umowy z innymi państwami azjatyckimi dotyczące przyjmowania pracowników do Polski?, czy prawdziwa jest informacja, że okręt chiński, który zacumował niedawno do Polski, przywiózł na pokładzie chińskich pracowników? – pyta Krystyna Pawłowicz.

Posłanka PiS zadała także pytanie o to, czy faktycznie rząd PiS przyjmuje uchodźców z Azji Centralnej, za co chwaliła nasze władze Angela Merkel. – Panie premierze, problem jest naprawdę poważny, irytuje polską opinię publiczną i w razie niejasnych, nieujawnionych publicznie ustępstw, po prostu przegramy wybory – napisała w liście Pawłowicz.