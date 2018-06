Tarczyński szokuje w brytyjskiej telewizji. Mocne słowa o imigrantach

– Czy nie czuje Pan wstydu, gdy myśli o dzieciach i kobietach w ciąży, które znajdowały się na statku? Czy nie wstydzi się pan za polską politykę, która zakazuje przyjmowania uchodźców? – pytała Tarczyńskiego prowadząca program.

Poseł Dominik Tarczyński nie pozwolił się zawstydzić brytyjskiej prowadzącej. - Wstydzić to powinni się rodzice tych dzieci - nie powinni pozwolić im tam przebywać. Nie powinni w ten sposób narażać tych dzieci. Ta sytuacja jest absurdalna – odparł Tarczyński. - To jest to, czego społeczeństwo polskie oczekuje od naszego rządu. Możecie nazywać nas populistami, nacjonalistami, rasistami. Nie obchodzi mnie to, obchodzi mnie moja rodzina i mój kraj – podkreślał.