Sasin: Będą pieniądze dla rolników poszkodowanych przez suszę

Sasin zaznaczał, że pomoc rolnikom to także kwestia zawieszenia niektórych opłat, jakie rolnicy ponoszą, chociażby opłat za dzierżawę gruntów. – Ale również składek, podatku rolnego, chociaż to już jest w gestii samorządów – mówił.

Polityk odniósł się również do projektu nowelizacji ustawy o gospodarce odpadami, który ma być rozpatrywany na zwołanym na 27 czerwca na wniosek rządu nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu. – Wszyscy żyliśmy, i żyjemy dalej, tym co odzieje się w tym obszarze: płonącymi wysypiskami, nielegalnymi wysypiskami śmieci. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to jest temat palący, nawet dosłownie – stwierdził.

Sasin podkreślał, że sprawa wymaga szybkich działań, takie też podjął minister środowiska. - Jeden projekt dotyczy reformy inspekcji ochrony środowiska, tak, aby mogła ona rzeczywiście realnie pilnować tego, czy prawo jest przestrzegane – zaznaczył Sasin.

– Chcemy jak najszybciej wprowadzić rozwiązania, które pozwolą nam w niedalekiej perspektywie czasu uniknąć takiej sytuacji, jaką mieliśmy dotychczas, czyli niekontrolowanego sprowadzania śmieci do Polski, zaśmiecania naszego środowiska naturalnego, lasów, płonących nielegalnych wysypisk, to się musi jak najszybciej skończyć – stwierdził.

Zaznaczył, że ustawa zmieniająca ustawę o odpadach wprowadza wiele obostrzeń. – One wymagają pewnego czasu, żeby się do tego przygotować, chociażby sam obowiązek wprowadzenia monitoringu wizyjnego na wysypiskach, tego się z dnia na dzień nie zrobi – wyjaśnił. Jego zdaniem należy być realistą: trzeba dać przedsiębiorcom czas na przygotowanie się. – W tym obszarze nie działają wyłącznie ci, którzy chcą łamać prawo i zarabiać na krzywdzie nas wszystkich, ale też uczciwi – powiedział.

"Państwo dopłaci do czynszów mniej zamożnych"

Na wspomnianym posiedzeniu Sejmu ma być rozpatrywany także projekt o dopłatach do czynszów. – To taki element pakietu związanego z Mieszkaniem Plus, czyli programem umożliwiającym mniej zamożnym Polakom dostęp do własnego dachu nad głową. W tym przypadku mówimy o tych, którzy będą chcieli wynajmować mieszkania. Państwo będzie im do czynszu dopłacać tak, by miały szansę znaleźć godne warunki mieszkaniowe – tłumaczył.