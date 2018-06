Justyna Glusman kandydatką Ruchów Miejskich na prezydenta Warszawy

Glusman ukończyła Szkołę Główną Handlową i London School of Economics. Jej specjalizacja to sprawy związane z polityką gospodarczą i samorządem terytorialnym. Zasiada we władzach lokalnego stowarzyszenia Ochocianie-Sąsiedzi. – To stanowisko nie jest dla mnie trampoliną do kariery politycznej, moim suwerenem są warszawiacy. Politycy od lewa do prawa teraz mówią o walce ze smogiem, chaosem urbanistycznym, obiecują więcej zieleni. To nasze hasła! My o to walczymy od lat - mówiła na konferencji prasowej.

Przyszła kandydatka Ruchów Miejskich została wyłoniona w wewnętrznych wyborach, w których startowała także m.in. radna Dzielnicy Wola, Aneta Skubida. Wśród jedenastu ruchów miejskich, które wystawiają wspólnego kandydata, znalazło się m.in.Miasto Jest Nasze. Wśród popierających Glusman zabrakło jednak byłego lidera tego ostatniego stowarzyszenia, Jana Śpiewaka. On i jego obecne stowarzyszenie, Wolne Miasto Warszawa, zawarło na wybory samorządowe porozumienie z Inicjatywą Polską, Partią Razem i Zielonymi.