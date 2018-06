Jest porozumienie pomiędzy Polską Fundacją Narodową a fundacją Kusznierewicza

Po zerwaniu przez Polską Fundację Narodową współpracy z Navigare, ta ostatnia złożyła do sądu wniosek o upadłość, a także pozew do sądu przeciwko PFN o zapłatę 400 tys. zł. Jak jednak udało się nieoficjalnie ustalić dziennikarzom RMF FM, obie fundacje porozumiały się i obecnie tylko PFN dysponuje prawami do programu żeglarskiego, który miała wcześniej realizować z Navigare. W dyspozycji PFN jest również jacht, co oznacza, że będzie mogła zorganizować rejs.

Jak informuje rozgłośnia, w związku z zawartym porozumieniem fundacja Kusznierewicza ma w najbliższym czasie wycofać wniosek o upadłość a także pozew wobec Polskiej Fundacji Narodowej.

