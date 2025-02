Smartwatch Hama Fit 7010 

Wzornictwo jest typowo sportowe. Ciemna koperta (54 x 46 x 12 mm) sprawia dobre wrażenie. Podobnie jak czytelny i dość jasny dotykowy wyświetlacz AMOLED o wielkości 1,43 cala (z możliwością personalizowania tarcz). Silikonowy pasek sprawia jednak, że trudno byłoby założyć ten model smartwatcha do garnituru. Do dżinsów i koszuli, a już na pewno do dresów na siłownię czy stroju do joggingu ten model będzie pasował znakomicie. Na pochwałę zasługuje również wodoodporność (IP68/3 ATM), dzięki której zegarek można wziąć na kajaki, łódkę czy trening w basenie.