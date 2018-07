Wisła Kraków bez stadionu. Wszystko przez dług

30 czerwca wygasła dotychczasowa umowa dzierżawy Stadionu Miejskiego przy ul. Reymonta. Miasto wstrzymało się z zawarciem nowej umowy, ponieważ na przeszkodzie stanęło zadłużenie, jakie klub ma w stosunku do miasta. Obecnie wynosi ono prawie 6,5 miliona złotych.

"Nieuregulowane zobowiązania finansowe uniemożliwiają podpisanie umowy dzierżawy z wnioskodawcą, niezależnie od tego, kim on jest, ponieważ podpisanie takiej umowy byłoby działaniem na szkodę Gminy Miejskiej Kraków. Obecnie Wisła Kraków S.A. Jest zadłużona wobec ZIKIT na kwotę 4 mln 909 tys. zł, wobec ZIS na kwotę 1 mln 394 tys zł oraz z tytułu nieopłaconego podatku od nieruchomości w wysokości 69 tys. zł. Biorąc pod uwagę tradycje krakowskiego klubu, Miasto wychodziło z inicjatywami, które miały ułatwić Wiśle Kraków SA spłatę zobowiązań" – czytamy w oświadczeniu, jakie wydał Urząd Miasta Krakowa.

"Podczas negocjacji warunków nowej umowy Wisła Kraków S.A. Zobowiązywała się do spłaty zadłużenia do 30 czerwca 2018 roku, co nie nastąpiło. W tej sytuacji Miasto wstrzymało się z podpisaniem nowej umowy dzierżawy stadionu, mając nadzieję, że Zarząd Spółki wykaże dobrą wolę, by uregulować zadłużenie wobec gminy i tym samym umożliwić miastu podpisanie umowy na kolejne lata" – napisano.