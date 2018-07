Gersdorf w Pałacu Prezydenckim. Godzina 16:00 spotkanie, pół godziny później konferencja prasowa

– Zostałam zaproszona, to idę. Prezydentowi się nie odmawia – stwierdziła Małgorzata Gersdorf w rozmowie z dziennikarką TVN. I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf została dzisiaj zaproszona do Pałacu Prezydenckiego

Do dzisiaj Gersdorf podkreślała, że nie ma zamiaru podporządkować się decyzji prezydenta dotyczącej przeniesienia jej w stan spoczynku, przekonując, że konstytucja jasno wskazuje, że powinna być Prezesem Sądu Najwyższego do 2020 roku. – Co zrobię? Nie wezmę go chyba. Tak, czuję się prezesem [Sądu Najwyższego] do 2020 roku – mówiła Małgorzata Gersdorf.