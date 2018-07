Turyści porażeni przez piorun na Giewoncie. Cztery osoby poszkodowane

Jak podało RMF, do zdarzenia doszło przed południem. Wyżnia Kondracka Przełęcz znajduje się pod samym Giewontem, w pobliżu Herbacianej Przełęczy. Piorun uderzył w czwórkę turystów. Wszyscy wymagają ewakuacji.

Na miejscu pojawił się zespół Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W najpoważniejszym stanie jest turystka z Ukrainy, która po uderzeniu pioruna nie może się samodzielnie poruszać, ma też problemy kardiologiczne.

Jak podało RMF, groźne burze mogą przechodzić też po południu. Ratownicy TOPR zalecają, by unikać wycieczek w wysokie partie gór. Ostatnio w Tatrach doszło do serii groźnych wypadków. Na początku lipca słowaccy ratownicy uratowali polskiego turystę, który nie poradził sobie z wejściem na Gerlach.

Z kolei 1 lipca podczas zejścia z Karbu nad Czarny Staw 73 letnia turystka spadła kilka metrów w dół. Chwilowo straciła przytomność. Z pomocą przybył TOPR. Kobietę śmigłowcem przetransportowano do szpitala. W czwartek doszło do uderzenia pioruna. Ratownicy zalecają, by sprawdzać prognozę pogody przed każdym wyjściem w góry.

