"Właśnie się dowiedziałem, że mam kochankę w Poznaniu". Żartobliwy wpis Brudzińskiego

"Nie ma to jak na”bogato”rozpocząć dzień, właśnie dowiedziałem się,że mam kochankę w Poznaniu i tajną nieruchomość w Olsztynie. Żyć nie umierać. Chociaż co prawda trochę to „obciachowe”. Kochanka w Poznaniu a nie na Maderze, nieruchomość zamiast na Florydzie to w Olsztynie" – napisał na Twitterze polityk w oczywisty sposób nawiązując do jednej z zimowych wypraw Ryszarda Petru z ówczesną posłanką Nowoczesnej Joanna Schmidt.

Przez niektóre media wpis Joachima Brudzińskiego został potraktowany poważnie. To nie uszło uwadze polityka.