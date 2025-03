Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków. Powrót bocianów

Kochani, miło nam poinformować, iż do tego kraju wprost z Afryki dotarły już pierwsze osobobociany, które po 2023 r. ewidentnie rozpoznały w tym kraju miejsce do życia lepsze niż kiedyś i regularnie tu wracają, iżby okazać swoje przywiązanie do wartości demokratycznych i postępowych.

Of kors nie dziwimy się temu. W tym kraju mamy teraz wiosnę nie tylko kalendarzową, lecz także moralną i światopoglądową. To nie tylko krokusy w Dolinie Chochołowskiej, wierzby kwitnące baziami i –2 st. C nad ranem, a 17 w południe.