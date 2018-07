"Kaczka orła nie pokona". Środa: Trzeba organizować podziemie

No i... po ptakach. Demokratyczny sen skończył się pora wracać do realu - oświadczyła prof. Magdalena Środa. Publicystka nawołuje do organizacji... podziemia.

We wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym Magdalena Środa ogłosiła ostateczny koniec demokracji. Podkreśliła również konieczność zorganizowania instytucji podziemnych. "Trzeba organizować podziemie: infrastrukturę, wydawnictwa, uniwersytety (nauczanie początkowe też), trzeba zorganizować system adwokatów, którzy będą bezpłatnie wspierać tych, którzy pójdą siedzieć i system mieszkań dla tych którzy się ukrywają; trzeba nauczyć się z powrotem robić i rozrzucać ulotki ("Precz z komuną", "Kaczka orła nie pokona", "Jesień wasza wiosna nasza", "Solidarność zwycięży"), tak by się nie dać złapać (najlepiej z dachów); trzeba zacząć się komunikować poza systemem, wymyślić i wyprodukować jakieś symbole (nowe oporniki?)" – przekonuje publicystka. Środa wskazuje również, że paszporty też już można wyrzucić, ponieważ zaraz będą nieaktualne. "[...] nowa władza będzie jak w PRL kontrolowała mobilność obywateli, jeden paszport za 10 donosów..." – kwituje. Czytaj także:

Środa: Porażka na Mundialu może zwiastować porażkę idei państwa narodowego