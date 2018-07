"Destrukcja demokratycznych standardów". Komitet Helsiński o Polsce

"Na wszystkich szczeblach sądownictwa zwiększają się zagrożenia i jednocześnie zmniejszają gwarancje dla niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Niszczy to zaufanie obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa i anarchizuje życie publiczne w Polsce" – piszą Członkowie Komitetu odnosząc się do reformy Sądu Najwyższego.



Dalej czytamy: "Parlament staje się atrapą, a jego pracę cechuje lekceważenie Konstytucji (...) Destrukcja demokratycznych standardów praw i wolności człowieka oddala nasz kraj od ładu demokracji liberalnej i zbliża do autorytarnych rządów jednej partii". Według autorów stanowiska, w Polsce dochodzi do m. in. "ograniczenia prawa o zgromadzeniach, prawa wykroczeniowego, ograniczenia jawności i dostępu do przestrzeni publicznej, ograniczenia w korzystaniu przez jednostki z wolności".

Czym jest Komitet Helsiński? To inicjatywa obywatelska, która od 1982 roku monitoruje w Polsce przestrzeganie praw człowieka i wolności obywatelskich. W naszym kraju należą do niego m. in. była Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ewa Łętowska oraz dawny prezes Trybunału Konstytucyjego prof. Andrzej Rzepliński.



