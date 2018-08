"Musimy pogonić tę ekipę". Jaki krytykuje ratusz ws. śmieci

Jaki poświęcił swoją konferencję odpadom śmieciowym i polityce ratusza w tej kwestii. Według kandydata Zjednoczonej Prawicy w Warszawie zaczyna się "katastrofa śmieciowa". – W Warszawie przez 12 lat nie było żadnego nowoczesnego zarządzania odpadami. PO, która rządzi w stolicy nie zbudowała żadnej nowoczesnej instalacji do zarządzania odpadami, poza Radiowem, które trzeba zamknąć. Kto to widział? Dzisiaj metropolie nie dość, że zarządzają odpadami, to jeszcze potrafią je przetwarzać – wskazywał Jaki.

– To fatalne zarządzanie będzie musiało się skończyć drastyczną podwyżką cen. Chcemy to zmienić i nigdy nie pozwolimy na to, aby takie obrazki dotykały stolicę – mówił Jaki.