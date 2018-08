Episkopat krytykuje zmiany w ordynacji do PE. "Prawo wyborcze musi być sprawiedliwe"

Rzecznik Episkopatu odniósł się w ten sposób do debaty wokół zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego i przypomniał podstawowe zasady Katolickiej Nauki Społecznej, które winny być brane pod uwagę przy tych rozstrzygnięciach. – Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina nauczanie Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Soboru Watykańskiego II „Gaudium et spes”, iż właściwy porządek polityczny polega na tym, by jak największa część obywateli mogła uczestniczyć w sprawach publicznych w warunkach prawdziwej wolności. Regulacje wyborcze nie mogą zatem do tego uczestnictwa zniechęcać obywateli, ani ograniczać możliwości uprawnionego wyboru – przypomina rzecznik KEP.

Według rzecznika KEP partie polityczny winny mieć wobec społeczeństwa charakter służebny. Duchowny przywołał w tym miejscu "Komunikat do partii politycznych" przewodniczącego Episkopatu abp Stanisława Gądeckiego z 2015 r. W zakończeniu komunikatu przypomina, że "Kościół katolicki w Polsce zawsze starał się bronić prawa Polaków do wolnych wyborów i uczciwego wyłaniania przedstawicielstwa narodowego".

