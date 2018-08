"Kramek, twoje miejsce jest przy żonie", "dziś Ludmiła, jutro następni". Komentarze po deportacji Kozłowskiej

Prezes Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska została deportowana z terenu Unii Europejskiej na Ukrainę – poinformował dziś serwis Onet.pl. Z informacji podanych przez portal wynika, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wpisało Kozłowską do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), który pozwala na sprawdzanie osób przekraczających granicę strefy Schengen. Prezes Fundacji Otwarty Dialog została oznaczona najwyższym alertem. Tego rodzaju działanie zobowiązuje urzędników do deportacji danej osoby nie tylko z terytorium danego kraju, ale wszystkich państw należących do strefy Schengen. – Polski rząd mści się na mojej żonie za moje działania – stwierdził przewodniczący rady Fundacji Otwarty Dialog Bartosz Kramek.





Po publikacji informacji o wydaleniu Kozłowskiej, media społecznościowe zalała fala komentarzy. Jedni uznają to za słuszny krok, inni zastanawiają się, kto będzie następny. Do sprawy odniosła się na Twitterze sama zainteresowana.