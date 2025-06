Alert dla trzech województw. "Może posiadać broń palną. Bądź ostrożny"

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa został w piątek po południu rozesłany do mieszkańców województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego.

Alert RCB dla trzech województw. "Bądź ostrożny"

"Uwaga! Poszukiwany za zabójstwo 57 l. mężczyzna. Ubrany w niebieską bluzę, dżinsy, jasne buty. Może posiadać broń palną. Bądź ostrożny. Widziany w pow. limanowskim" – czytamy.

RCB podkreśla, że mężczyzna porusza się niebieskim, osobowym Audi A4 combi o numerze rejestracyjnym KLI 22662. "Gdy zauważysz podejrzanego – poinformuj policję" – zaapelowano.

W międzyczasie policja opublikowała wizerunek poszukiwanego.

facebook

Strzelanina koło Limanowej. Nie żyją dwie osoby, sprawca zbiegł

Ostrzeżenie ma związek z porannymi dramatycznymi wydarzeniami w miejscowości Stara Wieś koło Limanowej w województwie małopolskim. Ok. godziny 10.30 służby otrzymały zgłoszenie, że w jednym z domów jednorodzinnych doszło tam do strzelaniny. Kiedy policja przybyła na miejsce wezwania okazało się, że postrzelone zostały trzy osoby. Życia dwojga z nich – 31-letniego mężczyzny i 26-letniej kobiety – nie udało się uratować. Wiadomo, że było to małżeństwo. Trzecia osoba, kobieta, została przetransportowana do szpitala. Jej stan określany jest jako ciężki.

57-letni sprawca strzelaniny oddalił się z miejsca zdarzenia kierunku lasu. To właśnie w związku z jego poszukiwaniami wydano alert RCB. "Obecnie trwa policyjna obława. Na miejsce zostały skierowane dodatkowe siły policyjne" – informowali mundurowi.

Na razie nie jest jasne, co doprowadziło do tragedii, jakie były motywy sprawcy.

W domu w którym doszło do strzelaniny przebywało jeszcze roczne dziecko. Na szczęście nic mu się nie stało. Jest pod opieką lekarzy.

Czytaj też:

Strzelanina w Małopolsce: Są ofiary śmiertelne, trwa obławaCzytaj też:

Makabryczne odkrycie na parkingu. Podwójna tragedia w MałopolsceCzytaj też:

Tajemnicza śmierć dyrektora z NCBiR. Rusza śledztwo