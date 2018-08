Bodnar zajął się sprawą Ludmiły Kozłowskiej

Jak donosi Radio Zet, Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do do Urzędu do spraw Cudzoziemców o udostępnienie dokumentów, związanych z wpisaniem Kozłowskiej do Systemu Informatycznego Schengen.

Sylwia Spurek, zastępca RPO, mówiła rozgłośni radiowej, że Rzecznik ma zamiar „przyjrzeć się sprawie” i ocenić dokumenty, w tym – również te, które są tajne. Jak podaje radio Zet, osoba mająca certyfikat dostępu do informacji niejawnych pracuje w RPO. Przypomnijmy, że Prezes Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska została deportowana z terenu Unii Europejskiej na Ukrainę. Jak informował Onet, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wpisało Kozłowską do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), który pozwala na sprawdzanie osób przekraczających granicę strefy Schengen. Prezes Fundacji Otwarty Dialog została oznaczona najwyższym alertem. Tego rodzaju działanie zobowiązuje urzędników do deportacji danej osoby nie tylko z terytorium danego kraju, ale wszystkich państw należących do strefy Schengen.