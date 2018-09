"To jest wielkie oszustwo". Biedroń uderza w Koalicję Obywatelską

Zdaniem Roberta Biedronia, na sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej w skład której wchodzą Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej zabrakło energii, entuzjazmu, pozytywnego programu i myślenia o samorządzie. – Ja słyszę ciągle tylko warczenie polityków z jednej i drugiej strony – podkreślił polityk.

Prezydent Słupska odniósł się także do decyzji środowiska Barbary Nowackiej o wstąpieniu do Koalicji Obywatelskiej. – Bardzo cenię Barbarę. To był dramatyczny wybór, to nie była łatwa decyzja dla Barbary. Ona się wychowała w lewicowym domu. Ja pracowałem z Izabelą Jarugą-Nowacką, była o bardzo mocno lewicowych poglądach i nigdy nie zdradziła swoich poglądów – stwierdził Biedroń. Polityk podkreślił, że do tej pory Nowacka przegrywała wszystkie wybory, a z jej Inicjatywy Polska również niewiele wyszło. – Musiała dokonać bardzo trudnego, dramatycznego wyboru. Ja jej kibicuje, mam nadzieję, że Barbarze się uda ta droga życiowa, którą wybrała – dodał.

Na antenie Radia ZET Robert Biedroń przedstawił także swoje polityczne plany. – Chcę się ostatecznie znaleźć w polskim parlamencie jako premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ po to się idzie do wyborów, żeby te wybory wygrać i żeby sprawować władzę, zgodnie ze swoim program i swoimi wartościami – mówił.