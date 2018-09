Ambasador Węgier dziękuje Polakom

– Serdecznie wszystkim dziękujemy za wsparcie – mówiła Kovacs w programie telewizji wpolsce.pl, dodając, że do węgierskiej ambasady przychodzą polscy obywatele, aby okazać wyrazy sympatii i wsparcia. – Wczoraj pani przyszła z bukietem kwiatów – mówiła Kovacs.

Ambasador przyznała, że ma duży sentyment do Polski. Szczególną estymą darzy historię naszego kraju. – Daje nam przykład to, jak przetrwaliście wiek XX. I dlatego jest przykre to, co się o Polsce mówi od ludzi, którzy nie mają pojęcia ile Polska wycierpiała – oceniła ambasador.

Węgry na celowniku

W ostatnią środę Parlament Europejski zgodził się na uruchomienie artykułu 7 unijnego traktatu wobec Węgier. Za wszczęciem procedury wobec Budapesztu głosowało 448 europosłów, przeciw było 197, a 48 wstrzymało się od głosu. Sprawa demokracji na Węgrzech trafi teraz do Rady Unii, która zdecyduje ewentualnie o kolejnych krokach.

Art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej uruchomiono wcześniej wobec naszego kraju. Ostatecznie zarówno Polsce, jak i Węgrom grożą sankcje, jednak rządy w Warszawie i Budapeszcie obiecały sobie wzajemne wsparcie, co oznacza, że nie będzie w tej sprawie wymaganej jednomyślności.

Kovacs oceniła, że debata w PE, która poprzedziła głosowania była "absurdalna". – Pięć miesięcy temu odbyły się wybory na Węgrzech, gdzie po raz trzeci rząd Wiktora Orbana dostał wsparcie 2/3 mandatów. To jest bardzo mocna legitymacja, to jest bardzo mocne wsparcie – mówiła.

